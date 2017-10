Le Mans Fête bio à la maison de l’eau ce dimanche

0

La Maison de l’Eau, à l’Arche de la Nature, accueille ce dimanche 1er octobre la 3e édition de la Fête bio, de 10 à 18 heures.

Plus de 30 producteurs, transformateurs et associations sont réunis dans un grand marché (fromages, pains, jus de pomme, fruits et légumes, glaces, vins, savons, huiles, confitures, conserves, traiteur…).

A 15 heures, intervention d’Eric Meunier, salarié d’inf’OGM et co-auteur du livre « société civile contre OGM », suivie d’un débat.