Le Mans Fabien, le prof de sport devenu modèle photo

Son visage vous dit peut-être quelque chose… Et pour cause. Prêter son image à des campagnes de pub, c’est le métier de Fabien Ermenault, Manceau de 32 ans qui court les castings depuis maintenant cinq ans.

De Go sport à Eram, en passant par Renault et Peugeot, ou encore Pierre et vacances ou VVF, vous avez eu l’occasion de croiser son doux regard vert, et son sourire chaleureux.

Ancien professeur de sport, Fabien Ermenault est devenu modèle photo en 2012.

Ce travail lui offre le luxe de prendre le temps de voyager et de s’adonner à sa passion : la photo.

