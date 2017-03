Le Mans Exclusive Drive : un plateau de rêve sur le circuit

0

Dédié à la voiture sportive de prestige, Exclusive Drive est de retour au Mans ce week-end avec un plateau exceptionnel.

Outre des sessions de roulage sur les circuits Bugatti et de Maison Blanche pour les clients, l’événement s’adresse à tous les amoureux de belles mécaniques.

Suite au beau succès des éditions précédentes (650 gentlemen drivers en 2014, 3 000 visiteurs), les organisateurs ont décidé que l’événement se tiendrait désormais sur trois jours et non plus deux : 17, 18 et 19 mars.

Le festival des marques

Les visiteurs pourront non seulement profiter du show room automobile situé au coeur du village, avec ses animations (franchissement 4X4, Crazy Kart…), mais aussi d’essayer les différents modèles sur route ou piste (à la discrétion des constructeurs).

Ils sont presque une vingtaine à être représentés cette année : Abarth (124 Spider), Alfa Romeo (Giulia Quadrifoglio), Aston Martin (DB11), BMW, Tesla, Lexus, Porsche…