Le Mans Les basketteuses du club qui avait fait polémique ne jouent plus

Des sourires, des fous-rires, des souvenirs. Les sept filles réunies ce lundi-là, premier jour des vacances de Noël, formaient la base de la dernière équipe cadettes (U17) du club Glonnières-Ronceray sud basket.

Un club 100 % féminin créé en 2013 en plein quartier populaire du Mans et qui n'a pas redémarré en septembre dernier du fait d'un manque d'encadrants.

« C'est dommage que le club s'arrête car on gagnait beaucoup de matches et on rigolait bien », commente Anwen, 16 ans. Le manque de dirigeants aura eu raison de cette aventure.

Anissa, Aïssata et leurs copines n'ont pas seulement partagé une ou plusieurs saisons dans une équipe de sport collectif. Elles ont joué pour un club qui, durant trois ans, a bousculé les habitudes du basket sarthois et même français.

Car certaines joueuses - une minorité - portaient un foulard sur les cheveux et des collants sur les bras et les jambes. Aujourd'hui, elles ne jouent plus au basket. Mais certaines comptent bien reprendre dans d'autres clubs.

