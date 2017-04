Le Mans EuropaJazz en balade : un courant d'airs joyeux avec les îles [VIDEO]

0

Les musiques des îles ont investié le centre-ville depuis le début de l'après-midi ce samedi et offre de la joie et des sourires aux très nombreux spectateurs et badauds qui déambulent entre la place de la république et la place Saint-Nicolas.

Les groupes invités et les associations locales redoublent d'enthousiasme pour donner à cette belle journée de printemps encore plus couleurs. Danses des Caraïbes (Ka Raïb, Ethnick 97, Marabout orchestra), musiques des Antilles ont fait grimper la température dès les premières notes jouées sur la place de la République.

On en redemande !