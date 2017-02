Le Mans Épidémies hivernales : les urgences prises d'assaut

Face au grand nombre de patients accueillis au centre hospitalier du Mans en cette période d'épidémies hivernales, l'hôpital publie un communiqué conseillant aux Sarthois « d'éviter de se déplacer inutilement aux urgences. La priorité étant donnée aux personnes hospitalisées ».

« Les épidémies hivernales (grippes, gastros...) atteignent actuellement un pic. Les urgences du Centre Hospitalier du Mans accueillent un grand nombre de patients, dont de nombreux patients âgés nécessitant une hospitalisation. Toutes les équipes médicales et soignantes sont mobilisées pour faire face à cette hausse d'activité ».

Le centre hospitalier conseille en cas de grippe et de gastro d'appeler son médecin traitant :

"En dépit de certains symptômes, (fièvres, frissons, courbatures, vomissements) faut-il pour autant se précipiter aux urgences ? Non. Le premier réflexe est d'abord de consulter son médecin généraliste. Se présenter aux urgences, c'est s'exposer à un délai d'attente important et c'est aussi contribuer à encombrer le service des urgences. Ne pas se rendre à l'hôpital quand on est grippé ou que l'on a une gastro, c'est participer à la lutte contre la diffusion des virus à l'hôpital. Le patient peut appeler le centre 15 uniquement en cas d'urgence."