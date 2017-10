Le Mans Entre Cours et Jardins : le public ne se lasse pas

0

Josiane Couasnon pilote Entre cours et Jardin depuis dix ans. La manifestation, qui s'est achevée ce dimanche, séduit toujours autant.

"J’avais peur que les gens se lassent de la thématique des petits jardins secrets et finalement non. C’est un rendez-vous attendu. Si j’en suis à l’initiative, c’est grâce à la ville du Mans, aux 300 bénévoles, aux mécènes et au bureau de l’association que cette manifestation perdure."

Tout ce petit monde oeuvre déjà pour la prochaine édition, dont le thème sera les bouteroues (bornes qui protégeaient du passage des calèches).

Des nouveautés sont déjà à l'étude : un parcours sonore et un autre lumineux. Prenez date : la 11e édition se déroulera les 29 et 30 septembre.

