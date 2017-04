Le Mans Enfants précoces : "Attention à ne pas les considérer comme adultes"

0

Estelle Dru-Nicoud est psychologue et s’intéresse à la précocité intellectuelle et aux troubles d’apprentissage et de comportement. Dans un entretien qu'elle a accordé au "Maine Libre", elle explique notamment ce qu'est la précocité, les erreurs à éviter, et pourquoi il est nécessaire de former les enseignants à cette spécificité.

Qu’appelle-t-on un enfant précoce ?

Estelle Dru-Nicoud : On a longtemps pensé qu’il s’agissait d’enfants en avance, laquelle s’estompait avec le temps. Ce n’est pas le cas. On parle aujourd’hui davantage « d’enfant à haut potentiel » ou « zèbre » (ils sont remarquables parmi les autres animaux mais aussi uniques, les rayures du zèbre étant comme des empreintes digitales, NDLR). On attend souvent de ces enfants une meilleure compréhension, de meilleurs résultats scolaires… mais ce qui les différencie, c’est le cheminement de leur pensée et leur relation particulière au monde et aux autres.



Quelles erreurs faut-il éviter ?

Les zèbres intellectualisent beaucoup et veulent mettre du sens à tout. Ils s’interrogent sans cesse, ont besoin d’être nourris intellectuellement. C’est important de répondre à leur curiosité mais attention à ne pas aller trop loin. L’erreur serait de les considérer comme des adultes, capables de tout comprendre, sans tenir compte de leur développement affectif et de leurs besoins. Cela peut les insécuriser, créer des peurs, des angoisses et des difficultés relationnelles.

