Le Mans Endométriose : une soirée rencontre le 6 juillet

L'association Endosarthe organise une soirée rencontre jeudi 6 juillet à partir de 19 heures à la maison de quartier Georges-Moustaki, 211 rue des Maillets au Mans.

Cette soirée s'adresse aux femmes touchées par cette maladie, aux proches de malades et aux professionnels de santé. Élise Delaporte et Priscilla Denis, fondatrices de l'association en début d'année, entendent proposer à partir de septembre des rencontres régulières, toutes les six semaines au Mans. Un temps d'échanges et d'informations.

Les deux jeunes femmes veulent également construire un réseau avec les professionnels de santé (généralistes, gynécologues) et ceux qui sont en contact avec la jeunesse (MJC, Planning familial) afin que cette maladie soit diagnostiquée le plus tôt possible.

L'endométriose est une maladie qui touche les femmes. Il s'agit du développement anarchique du tissu endométrial (tissu tapissant l'intérieur de l'utérus) sur différents organes. Cette maladie provoque des douleurs intenses, voire invalidantes.

endosarthe@gmail.com

endosarthe.wixsite.com/facebook

06-79-17-90-23