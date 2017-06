Le Mans En septembre, la médiathèque du Mans se ressemblera plus à ça

0

Ce samedi, à 17 heures, la médiathèque Louis-Aragon fermera pour deux mois. Quand elle rouvrira, le 5 septembre, elle n’aura plus le même visage.

Fini les étagères disposées en alvéoles, place aux rayonnages parallèles, plus accessibles, et à un classement plus logique. Une zone de presse sera aussi créée, des prises électriques ajoutées et toute la moquette changée, ce qui suppose d'enlever 250 000 documents !

Le chantier est à suivre en photo sur Facebook, Twitter ou Instagram.

Le détail des travaux et le mode d'emploi pour les abonnés sont à découvrir dans « Le Maine Libre » de ce vendredi 30 juin.

