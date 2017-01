Le Mans En audience solennelle, les magistrats réclament plus de moyens

0

Ce vendredi, lors de l’audience solennelle de rentrée, à la cité judiciaire du Mans, les magistrats ont dénoncé le manque de moyens.

Le président du tribunal de grande instance, Daniel Coquel, a notamment regretté que la réforme des extractions judiciaires ait été récemment mise en oeuvre "sans les moyens adaptés".

C'est désormais l'administration pénitentiaire qui extrait de prison et escorte les détenus qui doivent être amenés au tribunal et non plus la police et la gendarmerie.

Problème : "L’administration pénitentiaire arrive à répondre à une demande d’extraction sur deux", ajoute le procureur de la République du Mans, Fabrice Belargent.