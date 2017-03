Le Mans Elle pleure son chat coincé dans un arbre depuis huit jours [Vidéo]

0

[Mise à jour à 16h50] Un professionnel doté d'une nacelle a pu récupérer Garfield, peu après 16h15, à la demande de Le Mans habitat. Sain et sauf mais "affamé", il a pu retrouver sa maîtresse. "Il a besoin d'un grand repos"



Depuis le mardi 21 mars, derrière un immeuble de la rue Gay-Lussac, au Mans, Garfield, le chat de Linda, est coincé dans un arbre à plus de dix mètres de hauteur.

« Ça fait huit jours aujourd’hui qu’il est coincé là-haut, je ne supporte plus de le voir comme ça ».

« J’ai appelé les pompiers, mais ils ne se déplacent plus pour ça ». Les élagueurs sont trop chers pour la jeune mère de famille. La nourriture déposée au pied du pin a été sans effet. « J’ai sorti notre autre chat, mais ça n’a rien fait non plus ».

Linda, désabusée, continue de contacter des personnes susceptibles d’intervenir, gracieusement.



Plus d'informations dans "Le Maine Libre" de ce mercredi 29 mars. A lire aussi en version numérique en cliquant ici.