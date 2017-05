Le Mans Élections : pénurie d'assesseurs ?

0

À quelques jours du second tour, la Ville du Mans recherche des bénévoles pour le second tour de l'élection présidentielle et les législatives. Habituellement, les partis politiques en fournissent un grand nombre. Et cette année ?

À l'instar d'autres villes en France, Le Mans recherche des bénévoles pour tenir les bureaux de vote, lors du second tour de la présidentielle (7 mai) puis lors des législatives (11 et 18 juin).

Vendredi, il manquait encore 28 assesseurs au minimum, 39 pour que ce soit confortable.

Généralement, une grande partie des bénévoles est issue des sympathisants des partis politiques, Parti socialiste et Les Républicains en tête. Sauf que, cette année, aucun de leur champion ne figure au second tour. Un lien de cause à effet ?

Les deux partis n'ont pas enregistré d'abandon de poste et pointent un problème plus global.

Conditions : être électeur manceau, savoir lire et compter aisément, être discret, courtois. Et disponible les jours de scrutin. Contact : 02-43-47-47-47 et demander le poste 3258 (service Population).

