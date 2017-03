Le Mans Egalité femmes-hommes : "Tout n'est pas idéal"

1

Erika Flahault vient d’être nommée à la tête de la mission égalité femmes-hommes à l’université.

Pourquoi l’université a-t-elle mis en place cette mission ?

Erika Flahault : C’est une demande qui a été faite par le ministère à tous les établissements d’enseignement supérieur et de la recherche. L’Université du Maine a conscience que tout n’est pas idéal ici, à l’image de ce qui se passe dans la société.



On parle d’inégalités au profit des hommes ? Existe-t-il des domaines où elle est en leur défaveur ?

Je tournerai les choses différemment. On peut améliorer un certain nombre de choses pour les femmes qui le seront également pour les hommes. Je pense notamment à la souplesse des horaires qui laisse aujourd’hui la possibilité à des parents d’aller chercher leurs enfants à l’école. Ou encore aux journées « enfant malade ». On pense souvent à ces mesures pour les mères alors qu’il faudrait y penser en terme de parents. Les jeunes pères y sont de plus en plus en sensibles.

Demander une journée enfant malade pour une femme, c’est quelque chose d’intégré et accepté par la société. Pour un homme, c’est plus compliqué, il pourra se heurter à des regards sarcastiques. Dans ce cas précis oui l’inégalité est en leur défaveur.

