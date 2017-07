Le Mans Effervescence au champ de courses des Hunaudières

0

Tickets de paris en main et regards fixés sur les écrans de course, les parieurs étaient nombreux samedi 29 juillet, à l’hippodrome des Hunaudières, à suivre près de 120 trotteurs venus participer à la réunion hippique Premium en semi-nocturne.

Nombreux étaient également ceux qui ont encouragé entre chaque course les six candidates venues participer au concours Miss Hippodrome Le Mans.

Gagnant, placé, jumelé… autant de termes spécifiques aux paris hippiques qu’il n’est pas toujours simple de comprendre lorsqu’on est novice. « Pour remporter la mise, un gagnant est un cheval qui arrive premier, un placé est un cheval qui doit être dans les trois premiers et un jumelé c’est deux chevaux qui terminent parmi les trois premiers », explique Saint-Fiacre, pronostiqueur hippique pour "Le Maine Libre".

