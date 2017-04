Le Mans Échecs : Ruben est champion de France

0

L'Échiquier club Le Mans compte, depuis dimanche 23 avril, un champion de France d'échecs dans la catégorie benjamin. Ruben Harutyunyan, bientôt 14 ans, pourrait passer prochainement maître international.

Il a reçu son trophée des mains d'Anatoli Karpov, grand maître international et ancien champion du Monde.

« C'était bien », confie l'adolescent au souvenir de ce moment, un sourire illuminant ses grands yeux bruns. Sur neuf rondes, Ruben a remporté sept victoires et fait deux matches nuls.

Le parcours et les performances de Ruben laissent penser qu'il ira loin. Youping Gao, président de l'Échiquier club Le Mans, et Jacques Lambert, membre depuis 71 ans du club et ancien président la Fédération nationale d'échecs (1977-1987) en sont persuadés.

Plus d'informations dans « Le Maine Libre » du mercredi 26 avril.

A lire également en version numérique