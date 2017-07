Le Mans Du cirque jeudi et vendredi pour les soirs d’été

0

Les soirs d’été s’installent dans la cité Plantagenêt ce jeudi 13 juillet et au bord de l’Huisne ce vendredi 14 juillet.

Au programme de chaque soirée (accès gratuit) : Loop, spectacle de jonglage musical et rythmique avec 547 anneaux, 38 balles et une batterie, en coproduction avec le Pôle régional Cirque Le Mans (à 19 heures jeudi place du Cardinal-Grente et à 19h30 vendredi cité du cirque Marcel-Marceau) ; Noos, duo composé d’un porteur et d’une voltigeuse (à 20 heures jeudi place du Cardinal-Grente et à 20h30 vendredi cité du cirque Marcel-Marceau).

Au programme également, animations jeux et livres ce jeudi de 14h30 à 17h30 square Robert-Triger et visite guidée du quartier des Sablons et des coulisses de la cité du cirque Marcel-Marceau ce vendredi à 17 heures (réservation au 02 43 47 40 30, 6 €, réduit 4 €, rendez-vous arrêt du Tram Pontlieue Saint-Martin).