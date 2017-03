Le Mans Dix idées de concert à voir en mars

0

De Christophe Maé à l’ONPL ou encore Trust, il y en aura pour tous les goûts sur les scènes mancelles.



1 - L’ONPL

Sous la direction de Pascal Rophé, l’Orchestre national des Pays de la Loire proposera un programme autour de « Paris au siècle des lumières » et des œuvres de Jean-Philippe Rameau, Mozart et François-Joseph Gossec.

Vendredi 3 mars, à 20 h 30, au Palais des congrès

De 16,80 € à 28 €.

2 - Spring reaggae fest



Un peu de chaleur pour le premier week-end de mois avec la 11e édition du Spring reggae.

Samedi 4 mars, à 20 heures à l’Oasis

13,80 €

3 - Christophe Maé

Pas besoin de se demander où sera le bonheur dimanche pour les fans de Christophe Maé ! Il sera dans la salle d’Antarès où le chanteur français fera étape.

Dimanche 5 mars, 18 heures, à Antarès

De 49 € à 69 €

4 - Frédéric François

De retour dans les bacs l’an passé avec son nouvel album « Les femmes sont la lumière », Frédéric François retrouvera ses fans sarthois(es) ce dimanche, au Mans.

Dimanche 5 mars, à 16 heures, au Palais des congrès.

À partir de 42 €

5 - Julien Doré

Après avoir connu un fort succès avec « Love », Julien Doré est revenu dans les bacs le 14 octobre avec un nouvel opus sobrement intitulé « & ».

Le chanteur fera étape au Mans pour présenter cet album au public sarthois. Un concert organisé par l’association Bebop.

Vendredi 17 mars, à 20 heures, à Antarès

32€

6 - Saez

Saez, chanteur populaire français aux textes engagés, est de retour sur scène pour une série de concert à travers l’Hexagone, pour défendre son nouveau projet, le « Manifeste ».

Mardi 21 mars, à 20 heures, à Antarès

À partir de 42 €

7 - Tal

Elle en a fait du chemin, depuis qu’elle a trouvé « le sens de la vie » ! Tal, la chanteuse aux deux albums certifiés disques de diamant, est de retour pour présenter son dernier album, sorti fin 2016.

Jeudi 23 mars, à 20 heures.

Tarifs : de 42 € à53€.

8 - Deluxe

Formé en 2010, le groupe qui swingue entre jazz, funk, hip-hop et électro-pop conquiert foules et radios, avec deux EP et autant d’albums. Ils seront à l’Oasis en ce mois de mars.



Jeudi 23 mars, à 20 heures

De 23 à 25€

9 - André Rieu

André Rieu, le violoniste qui fait valser les foules à travers le monde, revient en France pour une nouvelle tournée de sept concerts exceptionnels. Cet éternel romantique sera le jeudi 30 mars à Antarès où il se plongera dans les mélodies qui nous chantent l’amour et des airs incontournables revisités par le musicien avec le Johann Strauss Orchestra.

Jeudi 30 mars, à 20 heures, à Antarès.

Tarifs : de 49 € à 85 €.

10 - Naïve new beaters

Toujours aussi « foufous », les Naïves new beaters clôtureront les concerts du mois de mars en s’arrêtant sur la scène de l’Oasis pour une soirée pop électrique autour de leur dernier album « A la folie ».

Jeudi 30 mars, à 20 heures, à l’Oasis

À partir de 19,80 €

À noter : le concert de Trust, les mythiques interprètes d’Antisocial affiche complet le jeudi 9 mars, 19 h 30, à l’Oasis