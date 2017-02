Le Mans Deux cousins guyanais tombent pour trafic de cocaïne

0

Après la saisie, vendredi soir, de 328 g de cocaïne, deux cousins guyanais de 21 et 24 ans ont été condamnés ce mercredi, en comparution immédiate, pour un trafic de cocaïne commis au Mans depuis le début de l'année.

Le plus âgé, dont le casier judiciaire était vierge, réceptionnait les "mules" dans un appartement des Glonnières et servait d'intermédiaire entre la Guyane et Le Mans.

Le plus jeune, déjà condamné une fois pour vol, négociait les prix à la revente.

Ce dernier a été condamné à deux ans de prison. Son cousin à deux ans dont six mois avec sursis et mise à l’épreuve.