Le Mans Deux jeunes hommes condamnés pour un vol place de la République

Deux jeunes hommes de 20 et 24 ans ont été condamnés ce mercredi en comparution immédiate à huit mois de prison dont quatre avec sursis et mise à l’épreuve pendant deux ans pour avoir volé violemment un téléphone, un portefeuille et des cigarettes à un homme et tenté de voler un vélo à un autre dans la nuit de dimanche à lundi, place de la République au Mans.

Les deux jeunes hommes, originaires de Mayotte, sont seuls au Mans, sans famille et sont hébergés par des amis et une association.

Le plus jeune était inconnu de la justice, son comparse a été condamné l’an dernier pour violence.