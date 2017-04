Le Mans Des spectacles gratuits ce week-end à l’Épine

0

La ville du Mans propose une série d'animations, ce week-end, sous le chapiteau du parc de l’Épine (entrée par la rue Averroès).

Vendredi

Spectacle en chantier « Baraka » (acrobaties, de jonglage et de portés aériens) à 18 h 30.

Concert « La boucle est bouclée » avec Robin Cavaillès (beatboxeur et multi-instrumentiste), à 20 h 30. Réservation auprès de la MJC Ronceray : tél. 02 43 72 52 22.

Samedi

Scène ouverte des artistes de la Cité du cirque à partir de 17 heures.

Spectacle « Ma class hip-hop », de Céline Lefèvre. Réservation auprès de la MJC Ronceray : tél. 02 43 72 52 22.

Dimanche

Ateliers de découverte du cirque de 14 heures à 15 heures pour les 6 à 9 ans et de 15 heures à 16 heures pour les 10 ans et plus.

Spectacle en chantier par le collectif M et vous ! (rencontres dansées et acrobatiques) à 17 heures.

L’entrée de ces spectacles est libre dans la limite des places disponibles.