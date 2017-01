0

Douze tables à 10 €, des dizaines d'assiettes en faïence blanche à 10 €... Autant de bonnes affaires à saisir jusqu'à ce soir au centre de l'Etoile, au Mans.

Depuis 9 h 30 ce mardi matin, le diocèse vend aux enchères son ancien mobilier.

Plusieurs dizaines de curieux suivent Me Xavier Sanson, commissaire-priseur, qui déambule dans le bâtiment avec son porte-voix et son marteau. Les prix sont cassés ; le but est de débarasser.