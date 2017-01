Le Mans Des pavés colorés pour la rue des Minimes

0

La rénovation de la rue des Minimes doit débuter en février et se terminer à la fin des vacances d’été (une première tranche de travaux avait été réalisée l'an dernier).

L’artère commerciale va bénéficier de pavés quasi semblables à la place des Jacobins.

« C’est le même type de pavés, mais on a des couleurs plus variées, cela crée une sorte de dégradé de couleurs », note l’adjointe au maire et députée Françoise Dubois (PS).

