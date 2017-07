Le Mans Des étudiants de l'Ismans ont relevé le défi aérospatial

0

Cinq étudiants de l'Ismans (Institut supérieur des matériaux du Mans) ont remporté le premier prix du Défi Aérospatial Étudiant européen de l'Agence Spatiale Européenne pour leur siège passager d'une navette suborbitale.

C'est de leur propre initiative que Paul-Louis Delaunay, Nicolas Bansard, Quentin Poirel, Florian Roudot et Nicolas Seu, étudiants de deuxième année à l'Ismans, ont décidé de tenter leur chance dans le challenge lancé par l'ESA. Jean-Charles Craveur, professeur à l'Ismans et ancien ingénieur à l'Onera (Office national d'études et de recherches aérospatiales), le confirme : ce sont ses étudiants qui « ont été le moteur » de toute cette aventure.

Le vendredi 23 juin, au Salon du Bourget, les membres de l'Ismans Space Team ont reçu leur prix des mains du spationaute français, Léopold Eyharts.

Et en présence du plus connu des astronautes : Thomas Pesquet. L'aventure ne va sans doute pas s'arrêter là car leurs calculs ont attiré l'attention du géant de l'industrie : Dassault.

