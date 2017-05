Le Mans Des ateliers ludiques et pédagogiques gratuits

0

La ville du Mans et le service Propreté proposent des ateliers pratiques, ludiques et pédagogiques gratuits, pour lesquels il reste des places. Informations et inscription (obligatoire) auprès du service Propreté au 02 43 47 47 57.

Les ateliers :

- Apprendre à fabriquer ses propres produits d’entretien (lessive, nettoyant multi-usage, un produit vaisselle) le mercredi 31 mai de 9 à 12 heures.

- Gaspillage alimentaire : apprendre à optimiser les produits et accommoder les restes de repas en réalisant des recettes de cuisine simples, le mercredi 7 juin de 9 à 12 heures.

- Apprendre à confectionner un petit meuble de chevet à partir de carton, les mercredis 17, 24, 31 mai et 7 juin de 14 à 17 heures.