Le Mans Derrière la Visitation, ça creuse

Alors que la réhabilitation de la Visitation se poursuit (commerces, bureaux et logements dans les bâtiments qui ont jadis abrité un couvent, une prison et un tribunal), un autre chantier vient de démarrer à l’arrière du site : celui du promoteur Kaufman & Broad avec son projet « Renaissance ».

Un projet qui compte trois réalisations : une tour de douze étages et 40 mètres de haut avec 56 logements ; une résidence de tourisme et d’affaires de 100 logements (six étages) ; une résidence seniors de 125 logements.

Pour le moment, ça creuse : 5 500 m3 de terre ont déjà été évacués pour les fondations.

