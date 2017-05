Le Mans « Depardieu incarne quelque chose qui le dépasse lui-même »

0

Mathieu Sapin a suivi durant cinq ans Gérard Depardieu. Il publie une bande dessinée qui retrace cette rencontre et qui montre le caractère très paradoxal de Depardieu. Il sera au Mans ce mercredi.

Le Maine Libre » : À la fin de votre album sur Depardieu, vous indiquez avoir la sensation que vous ne reverrez pas cet homme avant longtemps. On a du mal à croire que vous ayez pu vous passer l’un de l’autre après cinq ans à se fréquenter régulièrement.

Mathieu Sapin : Cette dernière scène se passe en décembre 2016 et finalement, je l’ai revu dès le mois de mars. C’est vrai que lorsqu’on ne voit plus Gérard, il y a comme un vide… Il prend tellement de place. Mais vivre avec lui, c’est aussi très éprouvant, c’était tout de même reposant de ne plus se voir un peu.

Faire un reportage sur Gérard Depardieu, c’est plus que du journalisme… C’est une expérience de vie ?

Oui, c’est quelqu’un qui va tellement à l’essentiel. Il n’est pas du genre à prendre le temps de discuter chiffons. Et ce n’est pas quelqu’un avec qui on peut faire semblant. Il est toujours en train de sonder les gens. Il arrive très bien à sentir les choses. On se sent observé, mais pas jugé. Il n’est pas dans le jugement. En fait, il vous met à nu. C’est ce que j’ai voulu exprimer avec dans la scène amusante où je me retrouve nu avec lui dans la douche. On est dans une mise à nu au sens propre et au sens figuré.

L'interview est à lire en intégralité dans "Le Maine Libre" ce samedi 6 mai

A lire également sur ordinateur, tablette et smartphone