Le Mans Deluxe sur la scène de l'Oasis ce jeudi

Formé en 2010, le groupe Deluxe swingue entre jazz, funk, hip-hop et électro-pop.

Avec plus de 200 dates en France et à l'étranger, il a déjà conquis le public des grandes scènes et des festivals les plus prestigieux.

Les six amis Kaya, Kilo, Pépé, Pietre, Soubri et Liliboy seront à l'Oasis ce jeudi soir pour un concert qui s'annonce plein de joyeuse énergie. Costumes, imaginaire déjanté, chorégraphies contagieuses…

Deluxe, jeudi 23 mars à 20 heures à l'Oasis. Première partie d'Otis Stacks. Tarifs : 23/25 €.