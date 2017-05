Le Mans De nombreux magasins en rupture de « hand spinner »

0

Les hand spinner, ces petites hélices dont les enfants raffolent depuis le début du mois, sont actuellement introuvables dans de nombreux magasins du Mans.

« On a beaucoup de demandes depuis quelques semaines. On est maintenant en rupture, et on n'a aucune idée du moment où l'on pourra être livré », explique-t-on ainsi à l'Intermarché Beauregard du Mans.

Plusieurs magasins contactés expliquent quant à eux devoir recevoir une livraison en début de semaine prochaine. Mais d'autres enseignes tirent leur épingle du jeu avec des arrivages importants cette semaine.

