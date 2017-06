Le Mans De La Flambée à la comédie musicale Notre Dame de Paris

0

Chorégraphe de la Flambée, le danseur mayennais Wilfried Bernard (29 ans) fait partie de la troupe des danseurs de la comédie musicale Notre Dame de Paris qui se produit au Mans ce samedi.

« Le Maine Libre » : Comment vous avez intégré la troupe de Notre Dame de Paris ?

Wilfried Bernard : C’est un spectacle que je voulais faire depuis toujours. Je n’avais pas pu passer les dernières auditions car j’étais absent à chaque fois. Et en décembre 2015, j’ai pu auditionner. On a eu deux tours et en février 2016, il y a eu le dernier passage. On était 20 garçons et 20 filles pour 6 places de danseurs et 6 places de danseuses au final. Je ne sais pas ce qui a fait la différence. Sur ce type de spectacle, l’expérience et le CV ne sont pas les plus importants, c’est ce qu’on donne sur le moment.

Qu’est-ce qui vous a séduit au point de rejoindre cette belle aventure ?

C’est un vrai rêve de gosse que je réalise. J’avais 11 ans quand j’ai écouté le premier album et 18 ans après, je danse pour ce show, c’est génial. Je connaissais déjà le chorégraphe Martino Müller puisqu’on avait travaillé ensemble sur Peter Pan, The Never Ending story. J’aime beaucoup son travail. Et je voulais danser pour Notre Dame de Paris car c’est une danse hyperphysique, très technique.

