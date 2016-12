Le Mans Dans les coulisses de l'usine Yoplait [Vidéo]

1alain

Vol caractérisé des éleveurs

http://www.lemainelibre.fr/actualite/le-mans-crise-du-lait-les-agriculte...

http://www.lemainelibre.fr/actualite/le-mans-une-action-des-laitiers-mer...

http://www.lemainelibre.fr/actualite/le-mans-prix-du-lait-manifestation-...

on ne croit pas une seconde à la com Yoplait

Mieux vaut ne jamais acheter ces produits pour ne pas contribuer à cela

recette yaourts maison sans yaourtière électrique

ingrédients:

Un thermomètre à yaourt: peu onéreu peut être utilisé pour des centaines de yaourt

(ça s'achète en pharmacie ça monte jusqu'a 75° ,marque yalacta)

Un litre de lait bio local entier

soit un ferment à yaourt soit un simple yaourt entier

Une cocotte minute ou une yaourtière ancienne achetée dans une brocante ou vide grenier

mélanger le yaourt entier avec un peu de lait et répartir cette préparation dans des récipients dans la cocotte minute

par ailleurs chauffer le reste du lait de 45 à 55° ,c'est selon les goûts ,température mesurée avec le thermomètre à yaourt

ajouter 3 cuillères à soupe de sucre bio

bien mélanger

répartir dans les récipients à yaourt

fermer la cocotte hermétiquement

ou bien couvrir les yaourts avec le couvercle de la yaourtière

attendre une nuit

déguster le matin

On peut varier le goût à l'infini:

avec un peu de compote où confiture au fond etc etc

ça se garde quelques jours au frigo (comme les yaourts achetés)

c'est très économique , sain et délicieux

Pour les pressés, des agriculteurs font de la vente directe de yaourt (très apprécié)