Le Mans Daniel Pennac en dédicace samedi 18 mars

« Au bonheur des ogres », « La Fée carabine »… Les romans de Daniel Pennac rencontrent un grand succès public, mais aussi critique. Il a notamment reçu le prix Renaudot en 2007 pour « Chagrin d’école ».

Avec la saga Malaussène, débutée en 1985 et dont nous n’avions plus de nouvelles depuis 18 ans, il a vendu plus de 5 millions de livres.

L’auteur sera samedi18 mars, à 16 heures, à la librairie Doucet, au Mans, pour rencontrer ses lecteurs et dédicacer son dernier ouvrage : « Le cas Malaussène, Tome I, ils m’ont menti ».

Les réservations sont fortement conseillées au 02 43 24 43 20.