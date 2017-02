Le Mans Cyclistes : les conducteurs avertis

0

Sous l'impulsion de l'association de Roger Legeay, Le Mans métropole a installé, aux sorties de la ville, une quarantaine de panneaux rappelant les distances de dépassement entre voitures et cyclistes.

"Lorsqu'on leur pose la question, on se rend compte que la majorité des automobilistes, comme des cyclistes, ignore quelle distance doit-on laisser quand on dépasse un vélo", explique Roger Legeay, ancien directeur sportif de l'équipe Crédit agricole. En l'occurrence, 1,50 m en campagne et 1 m en ville.

"Les automobilistes doivent faire attention. Les cyclistes, c'est du cristal. S'ils tombent, ils peuvent se casser."

