Le Mans Cultura : les commerçants "feront avec"

Si l’arrivée au parc manceau de Cultura, spécialisé en loisirs créatifs et produits culturels, ravit de nombreux consommateurs, les commerçants sont plus nuancés.

Installé dans la zone depuis cinq ans, Eric Bonhomme-Lacour, responsable de CréAttitude et spécialisé dans le loisir créatif, veut « positiver. On n’a pas trop le choix, nous allons faire avec ».

Cet indépendant a des armes à faire valoir : une gamme plus étendue et un personnel pointu et qualifié dans son domaine. « La cohabitation peut se faire. On fera de notre mieux pour qu’il n’y ait pas de pot cassé. »

Cet été, il a intégré un groupement d’indépendants, le Grif, pour « pouvoir lutter contre ces mastodontes qui ont de gros moyens. Nos prix ne seront pas plus élevés que chez Cultura », promet-il.

