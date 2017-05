Le Mans Courir au Mans : « On a un public à conquérir »

0

Le président de Courir au Mans aborde la nouvelle édition avec optimisme. Quatre courses sont au programme jeudi : le semi-marathon, le 10 km, le 5 km et une course d'un kilomètre pour les enfants.

L'an passé, l'épreuve a été annulée au dernier moment à cause d'un mouvement de grève du service fête et logistique de la collectivité. En gardez-vous une certaine rancœur ?

Bernard Sciberras : Non, car on ne peut pas vivre en restant sur un échec. C'est mauvais de ressasser les soucis du passé. Certes, sur le moment, ça m'avait fait mal au cœur. Mais après coup, on en tire aussi des enseignements.

Pas de problème particulier cette année ?

Le gros souci était celui de la sécurité. Cela nous a obligés à reconsidérer le parcours. Il est désormais plus réduit dans sa géométrie. On a travaillé avec la police et la préfecture sur le sujet. Ils ont fait le parcours avec nous. La ville du Mans et ses services ont également apporté leur expérience. Depuis lundi dernier, tout est validé sur cette question.

