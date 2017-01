Le Mans Coup de neuf sur le porche de la cathédrale

0

« Sur les vingt-cinq dernières années, presque tous les coins de la cathédrale Saint-Julien ont été concernés par des travaux de restauration. Ce qui fait qu'on a une cathédrale dans un état général sain ».

Conservateur des monuments historiques pour la Drac (Direction régionale des affaires culturelles), Antoine Lataste était heureux ce jeudi de pouvoir donner le coup d'envoi d'une nouvelle campagne d'entretien et d'embellissement du joyau du Vieux-Mans.

Le porche roman de l'édifice religieux est ainsi cerné d'échafaudages et le sera sans doute jusqu'à la fin du mois d'août. Objectif : nettoyer les pierres et les sculptures de ce porche construit au XIIe siècle après l'incendie de la cathédrale.

