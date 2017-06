Le Mans Conflit à la Setram : le jugement renvoyé au 14 septembre

Un salarié de la Setram et délégué syndical FO était convoqué ce jeudi au tribunal de police, afin de répondre de la plainte pour diffamation déposée à son encontre par sa direction.

À l’origine du contentieux, un tract distribué le 6 janvier dernier par le représentant FO Bruno Peltier, protestant contre le versement d’une prime d’intéressement de 54 000 euros aux responsables de la société gestionnaire de la Setram : Keolis (lire notre édition du 1er avril).

Ce jeudi, l’audience devant le tribunal de police du Mans a été renvoyée au 14 septembre, à la demande de l’avocat du plaignant.

Un report qui a provoqué la colère de la délégation syndicale réunie aux pieds des marches du palais de justice, en soutien à leur collègue mis en cause.

« C’est tout simplement de la maltraitance envers un salarié syndiqué alors même que l’inspection du travail nous donne raison et s’oppose à la procédure engagée par la direction de la Setram (procécure pouvant aller jusqu’au licenciement, ndlr). La communication qui était faite dans le tract n’était en rien de la diffamation. On attend non seulement un non-lieu mais on va attaquer la Setram en discrimination syndicale », a juré la secrétaire adjointe l'Union départementale Force ouvrière, Sylvie Goulet, à la sortie de l’audience.