Le Mans Conférence : Dibgou cité pharaonique

Invités par la Société historique et archéologique du Maine, Philppe Brissaud et Christelle Desbordes, égyptologues manceaux et directeurs de la mission archéologique de Tell Dibgou dans le Delta du Nil, présenteront l'avancée de leurs travaux : la mise au jour de Dibgou, une cité pharaonique.

Cette conférence sera proposée samedi 25 mars à 14 h 30 à la maison Saint-Julien, 26 rue Albert-Maignan. Entrée gratuite.

Plus d'info sur www.histoire-maine.fr ; www.telldibgou.fr