Le Mans Conférence-débat sur la fin de vie ce samedi

0

Ce samedi après-midi, de 15 heures à 17 heures dans la salle Le Royal, au Mans, une conférence-débat sur la fin de vie sera organisée par l'Association pour le droit de mourir dans la dignité (ADMD), la Libre pensée de la Sarthe et l'association des Crématistes du Maine. Thème choisi : "disposer de son corps en toute conscience et liberté, de la naissance à la mort." "Nous revendiquons à chacun le droit de bénéficier de la meilleure fin de vie possible", indique Philippe Jamet, président de l'ADMD 72. "Et le chemin est encore long."

Plus d'informations dans le journal de ce samedi 25 mars.

A lire également sur ordinateur, tablette et smartphone