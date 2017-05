Le Mans Comment l’hôpital de demain a été pensé

0

Retrouvez dans « Le Maine Libre » du mardi 23 mai, le 2e volet consacré au Centre hospitalier du Mans dans le cadre des travaux qui vont durer six ans.

Ce mardi, présentation par Michel Rémon, architecte, de son projet pour les bâtiments Monet-Sud et Sergent, dont les chantiers vont démarrer le 29 mai prochain.

Monet Sud accueillera l’hospitalisation de jour et les consultations. Sergent regroupera les médecines de spécialité ainsi que l’hospitalisation complète.

La conception de ces bâtiments, leur fonction et leur organisation s’intègrent dans le projet ARC, une nouvelle manière de concevoir la prise en charge du patient. Le Dr Emmanuelle Dernis, rhumatologue et chef de pôle, impliquée cette réflexion, a exposé au « Maine Libre », les tenants et les aboutissants du projet ARC.

