Le Mans Commémoration poignante du 75e anniversaire de la Rafle

Ce dimanche matin, devant la préfecture du Mans, on a commémoré le 75e anniversaire de la Rafle du Vel' d'Hiv. "75 ans jour pour jour", a fait remarquer Joseph Weismann dans un témoignage poignant. Victime de cette opération que l'on avait baptisée "Vent printanier", il avait été parqué, avec sa famille et des milliers d'autres Juifs pendant plusieurs jours à l'intérieur du Vélodrome d'Hiver, à Paris. "Dans des condition d'hygiène et d'internement insupportables", a-t-il dit. Il s'est ensuite retrouvé, toujours avec ses proches, dans le camp de transit de Beaune-la-Rolande. Il avait 11 ans, et est parvenu à s'échapper. Mais sans les siens, qu'il n'a jamais revus. Emu aux larmes, il a fait le récit, en détails, de cet épisode si tragique, en présence notamment d'étudiants américains.

Une minute de silence a été observée, en mémoire des morts pour la France, et aussi de Simone Veil.

