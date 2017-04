Le Mans Colis suspect : la circulation est rétablie

0

Un colis suspect a été signalé aux forces de l'ordre ce lundi matin au niveau de l'arrêt de bus du Pont des Tabacs (Ile aux planches), rue d'Eichtal au Mans.

La préfecture de la Sarthe a fait savoir ce lundi, via un communiqué diffusé peu après 14h30, que l'intervention de déminage s'est déroulée normalement et est à présent terminée.

La circulation routière et piétonne, rue d'Eichtal et entre le boulevard Robert Jarry et l'avenue Demorieux a pu être rétablie.