Le Mans Circulation : deux voies de moins boulevard Demorieux

Jeudi, sera soumis au vote du conseil communautaire un projet d'aménagement du boulevard Demorieux et du pont de Fer, avec un passage à 2x1 voies, une piste cyclable et un rond-point.

L'aménagement de la portion du boulevard Demorieux situé entre les ponts des Tabacs (rue d'Eichthal) et de Fer (boulevard Anatole-France), « c'est l'occasion de mettre en valeur les bords de Sarthe et les abords de l'île aux Planches en rééquilibrant le partage de l'espace public et d'apporter de la sécurité aux piétons et aux cyclistes », observe Rémy Batiot, vice-président écologiste de Le Mans métropole délégué aux mobilités.

Un rond-point sera créé à l'intersection des rues Courboulay, Barbier et du pont de Fer afin, entre autres, de rendre « plus accessible le parking souterrain du palais des congrès qu'on a, aujourd'hui, du mal à remplir ».

Si la date des travaux n'a pas été fixée, on sait déjà qu'ils devront être terminés avant la fin 2019.

