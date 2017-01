Le Mans Cinéma : les films qui ont cartonné en 2016

0

2016 a été une année record pour le cinéma au Mans avec 1 340 761 entrées enregistrées par les cinq établissements manceaux.

Chaque responsable d'établissement a livré son palmarès des films qui ont le mieux fonctionné en 2016.

« Il n'y a pas eu de grosses machines, à plus de 5 millions d'entrées en France », rappelle Laurent Barriquault, responsable du Méga CGR. « En revanche, il y a eu plus de 25 films émargeant à 2 millions d'entrées. 2016 a été une année dynamique. »





Au Méga CGR, le top 6 est squatté par trois comédies françaises, suivies de trois films d'animation : Les Tuche 2, Radin et Camping 3. Puis, L'Âge de glace 5, Vaiana (toujours à l'affiche) et Le Livre de la jungle.

Au Pathé, le podium est occupé par Zootopie, Les Tuche 2 et Rogue One. Suivent The Revenant et Les Animaux fantastiques.

En centre-ville, le Colisée a fait ses plus belles statistiques avec Rogue One et Vaiana.

Aux Cinéastes, on retient les bons résultats obtenus par Les Innocentes ; Moi, Daniel Blake et Carol.

Au Royal, enfin, Radin a réuni le plus de public. Devant Retour chez ma mère, Médecin de campagne et La Vache.

Retrouvez notre dossier sur le bilan cinéma 2016 au Mans dans notre édition du « Maine Libre » du samedi 14 janvier.

À retrouver également sur support numérique.