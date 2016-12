Le Mans « Chez Francis », la perle de l'huître de père en fils

0

« Chez Francis » est une institution. Depuis 43 ans, de père en fils, ces ostréiculteurs de Noirmoutier viennent vendre leur production au Mans.

« Un étal d'huîtres aussi grand en plein centre-ville, je n'ai pas vu ça ailleurs. » Ses yeux, couleur de l'océan, pétillent. Franck mesure sa chance.

Bottes au pied, couteau à huîtres dans les mains, l'ostréiculteur ne fait pas semblant. Il bosse, il dépote, salue les copains, les clients, fidèles depuis des dizaines d'années.

« Pour Noël, on écoule sept tonnes d'huîtres en deux jours. On a fait quatre allers et retours entre Le Mans et Noirmoutier »

