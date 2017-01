Le Mans Charles-Antoine, 1er Sarthois du Vendée Globe virtuel

0

Alors que les premiers skippers du Vendée Globe arrivent ce jeudi, le Manceau Charles Antoine Livet a déjà terminé sa course virtuelle. Il se classe 92e mondial sur près de 450 000 joueurs.



Il a passé la ligne d’arrivée mercredi matin et bouclé son tour du monde à la voile virtuel en 72 jours, 18 heures, 41 minutes et 15 secondes !

Un temps qui le classe à la 92e place mondiale sur près de 450 000 joueurs de Virtual Regatta et fait de lui le premier Sarthois sur 5 071 participants du département.

