Le Mans Cette Start-up mancelle est leader en France

Vendeur d’imprimantes 3D pour professionnels, la start-up MakerShop 3D poursuit son ascension en recrutant et en développant de nouvelles activités.

Le président Vincent Albert, co-fondateur de la société en gare sud du Mans, évoque la réussite de son entreprise.

« La première année, nous nous sommes lancés à quatre personnes. On a fait 1,7 M€ de chiffre d’affaires. La deuxième année, nous sommes passés à huit salariés et 3,9M€ de chiffres d’affaires. En 2016, nous avons réalisé 7M€, et nous sommes désormais seize à travailler. Aujourd’hui, nous sommes leaders en France sur notre secteur. Sur le marché, on pèse 40 % de parts de marché. »

