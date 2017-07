Le Mans Cette année, « Entre cours et jardins » fêtera ses dix ans

0

L’Association « Entre cours et jardins » va fêter des dix ans d’existence le week-end du 30 septembre et 1er octobre.

Cette année, la thématique sera « Portes et portails fleuris » et l’événement fera de nouveau intervenir 130 exposants (fleuristes, horticulteurs, pépiniéristes, etc.).

En prélude à ce week-end anniversaire, une nouveauté sera proposée le samedi 23 septembre. Il s’agit du premier colloque « Plantes, nature et santé ». Il sera organisé toute la journée au Carré Plantagenêt.