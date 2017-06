Le Mans Miss 24 Heures - Le Maine Libre : « C'est passé tellement vite ! »

0

Marine Métairie, Miss 24 Heures « Le Maine Libre », a rendu sa couronne au terme d'une semaine folle et intense.

« C'est passé tellement vite ! », s'enthousiasme la Sarthoise.

Parmi ses meilleurs souvenirs : le pôle position le jeudi soir.

« J'ai remis un prix au pilote le plus rapide. Il y avait énormément de monde et des photographes du monde. Ils avaient mis des casques pour protéger leur tête des appareils photos des autres. Je ne savais même plus où regarder alors j'ai gardé le regard droit devant », raconte la jeune femme.

Dans le top 3 de Marine, il y a effectivement l'événement du vendredi.

« J'entendais les gens appeler « Marine, Marine, Marine ! ». Je pensais au départ que c'était des amis à moi », s'amuse-t-elle.

