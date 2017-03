Le Mans Ces lycéens réparent votre voiture à moindre coût

0

La voiture, ça coûte cher. Mais il existe des bons plans pour diminuer la facture. Au garage du lycée Sud, s'entraînent de futurs mécaniciens. Les adeptes d'économies peuvent y laisser leur voiture.

Il est là depuis que le lycée Sud existe. Dans les travées de ce garage, des milliers de futurs mécaniciens et carrossiers se sont succédé. « On ne peut pas avoir de section mécanique et carrosserie sans garage pour s'exercer », indiquent Jean-Jacques Léon, chef de travaux, et Jean-Pierre Serveau, professeur en BTS.

Ce sont, chaque année, environ 250 élèves en maintenance de véhicules, du CAP à la licence pro, et une soixantaine en bac pro carrosserie, qui s'activent dans ces 2 500 m2 où s'alignent les véhicules, qu'ils soient donnés par les concessions partenaires ou déposés par des particuliers. Pour une vidange, des réparations plus longues ou un devis gratuit.

